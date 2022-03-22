Mardin Artuklu Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimi saat 17:00'ye kadar olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...