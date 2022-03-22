Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerinde açık bulunan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 4 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...