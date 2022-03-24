Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı için giriş sınavı ilanı yayımladı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin EK 6'ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin" 8'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...