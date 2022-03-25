İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.



İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, ""2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 6 Nisan 2022 Çarşamba günü olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...