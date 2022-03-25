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Giriş Tarihi: 25.3.2022 08:25 Son Güncelleme: 25.3.2022 08:25

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımlayacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımlayacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların bir dilekçe ile birlikte şahsen veya kargo yoluyla yapılacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak
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