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Giriş Tarihi: 25.3.2022 08:20

Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü akademik personel alımı için ilan yayımladı.

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 33. maddesiyle "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri, Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Mudanya Üniversitesi akademik personel alacak
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