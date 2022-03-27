İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.



İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 26. maddesi ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin 'Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterlerine' göre öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Posta ve e-posta ile yapılan müracaatların kabul edilmeyeceği bildirilirken, başvuruların şahsen yapılacağı vurgulandı. Ayrıntılar için tıklayınız...