İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca atama yapılacaktır. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için en az lisans mezunu olmak ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, ALES Eşit Ağırlıklı'dan en az 70, GMAT'tan 550 veya GRE'den (sözel) 150 puan almış olmak gerekir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 11 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...