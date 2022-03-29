İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi doktor öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi doktor öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilan tarihinden itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...