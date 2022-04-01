İstanbul Rumeli Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Sınav giriş tarihi 20 Nisan 2022 olarak açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...