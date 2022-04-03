Bingöl Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü 38 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 2. maddesinin (b) fıkrasına uyarınca 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 15 Nisan 2022 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...