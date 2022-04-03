Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bölümleri Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" nde öngörülen koşullara ek olarak, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi'nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak "Öğretim Üyeleri" alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 15 Nisan 2022 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...