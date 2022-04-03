Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu için öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü Yabancı Diller Yüksekokulu için öğretim görevlisi alım ilanı yayımladı.

Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 11 öğretim görevlisi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 14 Nisan 2022 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...