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Giriş Tarihi: 4.4.2022 16:26

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için sınav duyurusu ilanı verdi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı için sınav duyurusu ilanı verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İl milli eğitim müdürlüklerinde istihdam edilmek ve Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının rehberlik, işbaşında yetiştirme, denetim, değerlendirme, inceleme, araştırma ve soruşturma hizmetlerini yürütmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda aşağıda yer verilen alanlarda ve belirtilen sayıda, yarışma sınavı yoluyla 'Eğitim Müfettiş Yardımcısı' alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 27 Mayıs 2022 olduğu açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alacak
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