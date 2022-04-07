Orman Genel Müdürlüğü 5.000 geçici işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orman Genel Müdürlüğü 5.000 geçici işçi alımı için ilan yayımladı.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere Diğer Orman İşçisi pozisyonunda 3937, İtfaiyeci pozisyonunda 500, Aşçı pozisyonunda 280, Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 183 ve İşletme Elektronik Bakımcısı pozisyonunda 100 olmak üzere toplamda 5000 Geçici İşçi alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...