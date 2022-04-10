Gelir İdaresi Başkanlığı 11 avukat alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 11 avukat alımı için ilan yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen görev yerlerine Avukat pozisyonu için toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır" denildi.

Son başvuru tarihi 22 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...