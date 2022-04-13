Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 10 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 27 Nisan 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...