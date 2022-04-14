KTO Karatay Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca tabloda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuruların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde yapılacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...