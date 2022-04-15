İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Başvuracakların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini "Başlıca Eser" olarak belirtmeleri zorunludur" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde yapılacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...