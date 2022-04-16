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Giriş Tarihi: 16.4.2022 16:03

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda başvuruya ilişkin şartlar sıralandı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak.

Yayınlanan ilanda, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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