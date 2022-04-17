Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 4 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Es as ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8 inci maddesi uyarınca yer alan bilişim personeli pozisyonlarına, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 1 Mayıs olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...