İstanbul Bilgi Üniversitesi MYO öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca belirtilen kadroya Öğretim Elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 6 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...