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Giriş Tarihi: 20.4.2022 09:21

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü 40 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihi itibariyle 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 40 öğretim üyesi alacak
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