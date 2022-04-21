İstanbul Esenyurt Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin tabloda belirtilen akademik birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. Başvuracak adayların, söz konusu Kanun ve yönetmelik kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...