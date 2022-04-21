Koç Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Koç Üniversitesi Rektörlüğü 8 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin tabloda belirtilen fakültelerine tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...