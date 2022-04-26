Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen boş kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme Yönergesi hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın Resmî Gazete'de yayın tarihi itibariyle en az 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...