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Giriş Tarihi: 27.4.2022 15:43

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar, 10/07/2018 tarih ve 30474 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi , 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Görevlisi" alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 16 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi alacak
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