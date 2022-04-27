Yaylakent Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yaylakent Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Yaylakent Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çankırı İli Yaylakent Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvuru esnasında istenilen belgeler ile 07.06.2022–09.06.2022 tarihleri arasında Yaylakent Belediye Başkanlığı Orta/Çankırı adresine mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacakları açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...