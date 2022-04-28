İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bilişim personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü 7 sözleşmeli bilişim personeli alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuruların 28/04/2022 - 12/05/2022 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...