Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'e göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresinin ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 20 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...