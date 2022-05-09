İnönü Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü 33 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 20 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...