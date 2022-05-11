İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim), Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) ve Araştırma Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 25 Mayıs 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...