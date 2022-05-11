Kütahya Dumlupınar Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 ve 50/d maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Mayıs 2022 olarak bildilirdi. Ayrıntılar için tıklayınız...