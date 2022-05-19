T.C. Dışişleri Bakanlığı sözleşmeli sekreter alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Nürnberg Başkonsolosluğuna sözleşmeli sekreter alımı için ilan yayımladı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T.C. Nürnberg Başkonsolosluğunda münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Sınav, Nürnberg / Almanya'da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 3 Haziran 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...