Kayseri Üniversitesi 10 öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü 10 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Kayseri Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyeleri alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kanuni şartlara haiz adayların başvuru süresi içerisinde; üniversite Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen başvurması gerektiği açıklandı. Ayrıntılar için tıklayınız...