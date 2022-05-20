T.C Dışişleri Bakanlığı Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, T.C Dışişleri Bakanlığı Lahey Büyükelçiliğine sözleşmeli sekreter alımı için sınav ilanı yayımladı.

T.C Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "T.C. Lahey Büyükelçiliğinde münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır. Sınav, Lahey / Hollanda'da düzenlenecek olup adayların pasaport, vize ve seyahat işlemleri tamamen kendi sorumluluklarında olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 7 Haziran 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...