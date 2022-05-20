Ufuk Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü öğretim ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince öngörülen koşulları sağlamış olmak şartı ile (Aylık ve diğer hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere) daimi statüde görev almak üzere öğretim elemanı alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete'de yayım tarihini izleyen 15'inci günün mesai bitimi olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...