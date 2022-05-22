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Giriş Tarihi: 22.5.2022 10:06

Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 13 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Düzce Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihinin 3 Haziran 2022 olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Düzce Üniversitesi 13 öğretim üyesi alacak
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