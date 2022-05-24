Osmancık Belediyesi memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çorum İli Osmancık Belediye Başkanlığı memur alımı için ilan yayımladı.

Osmancık Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çorum ili Osmancık Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği" hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alımı yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların istenilen belgeler ile birlikte 20.06.2022 gününden 22.06.2022 günü mesai bitimine kadar başvurularını yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...