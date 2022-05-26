Atatürk Üniversitesi araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin yazılı birimine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümlerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...