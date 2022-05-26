İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 8 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...