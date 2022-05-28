Orta Doğu Teknik Üniversitesi 19 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 19 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin Bölüm ve Anabilim Dalı itibariyle unvanı belirtilen birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. Profesör ve Doçentler daimi statüde görev yapacaklardır. Adayların; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Üniversitemiz "Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Kriterleri"nde belirtilen minimum kriterleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki şartları sağlamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...