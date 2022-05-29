Bartın Üniversitesi araştırma ve öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bartın Üniversitesi Rektörlüğü araştırma ve öğretim görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Bartın Üniversitesi'nden ilanla ilgili yapılan 'Genel ve özel şartlar' başlıklı açıklamada, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır. ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 30 Ekim 2019 tarih ve 2019/13-02 sayılı Kararı ile aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde asgari ALES puan barajı ile yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir. Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 9 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...