Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı 70 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başkanlığımız merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29'uncu maddesinin 7'nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiş) sözleşmeli personel alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 24 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...