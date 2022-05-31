Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile "Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri" hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvurularını yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...