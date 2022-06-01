Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Meslek Yüksekokulumuzun belirtilen programlarına 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...