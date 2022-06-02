Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği atama kriterlerine göre öğretim elemanı alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 15 Haziran 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...