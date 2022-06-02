Kocaeli Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü 110 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdamı yapılacaktır. Biolog, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Diğer Sağlık Personeli, Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyonlar için KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde başvurularını yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...