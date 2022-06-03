Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü 21 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen açık olan Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23., 24., 26. maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki genel şartları ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ile "Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi" uyarınca Profesör, Doçent (Devamlı Statüde) ve Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Başvuru süresi, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (on beş) gün olduğu bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...