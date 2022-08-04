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Giriş Tarihi: 4.8.2022 08:22

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklmada, "Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ve "Adıyaman Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma İlkeleri Yönergesi" hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanun'un 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır)." ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurlarını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi alacak
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